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Более 11 тысяч москвичей прошли обучение в службе занятости за полгода

Полина Долганова

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Более 11 тысяч москвичей прошли обучение в службе занятости за полгода
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столичной службе занятости населения действуют программы по бесплатному профессиональному обучению для безработных москвичей. Они могут повысить свои профессиональные навыки в центре «Моя работа», в учебном центре «Профессионал», специализированном центре занятости «Моя карьера», а также в ведущих вузах и колледжах города. Об этом рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

По его словам, с начала текущего года количество прошедших профессиональное обучение москвичей возросло по сравнению с 2020 годом почти на 50 процентов. К настоящему времени со своими новыми профессиональными возможностями познакомились более 11 тысяч человек в Москве. Более шести тысяч из них являются людьми старшего возраста и мамами с детьми.

Чтобы попасть на обучение в центр занятости «Моя работа», необходимо оставить заявку на сайте, перейдя в раздел «Не теряй времени» и выбрав понравившуюся программу.

В учебном центре «Профессионал» жителей столицы познакомят с востребованными на рынке труда профессиями. Отмечается, что более 80 процентов учеников находят работу сразу после выпуска из центра.

В специализированном центре занятости «Моя карьера» повысить свою квалификацию могут москвичи старше 50 лет и женщины с детьми дошкольного возраста. Там их могут обучить основам цифровой грамотности, навыкам SMM и принципам ведения страниц в соцсетях, передали на официальном сайте мэра Москвы.

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