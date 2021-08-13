Более пяти тысяч аппаратов закупили для столичных больниц по КЖЦ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Поставки современных единиц медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла (КЖЦ) в московские больницы и поликлиники выполнены к настоящему моменту на 50 процентов. При этом в городские медицинские учреждения уже закупили более пяти тысяч новых аппаратов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Оборудование по КЖЦ уже используют специалисты в недавно открывшемся эндоскопическом центре Боткинской больницы, а в скором времени будут применять и в эндоскопическом центре Городской клинической больницы имени В. М. Буянова после его открытия, — рассказала заммэра.

Она добавила, что современные аппараты также закупаются для онкологических центров амбулаторной помощи и открывающихся после капитального ремонта зданий столичных поликлиник.

Значительную часть оборудования составляют современные аппараты УЗИ. Их в городские медучреждения поставили уже более двух тысяч. Больницы и поликлиники также оснастили 26 компьютерами и магнитно-резонансными томографами, шестью маммографами и 86 рентгеновскими аппаратами разного типа. Также в учреждениях появилась 251 новая эндоскопическая система.

Современная медицинская техника помогает повысить эффективность диагностики, использовать 3D-визуализацию в разных областях хирургии и выявлять у пациентов даже малозаметные симптомы.

Приобретаемое оборудование может быть сразу подключено к Единой радиологической информационной системе (ЕРИС) для дальнейшей обработки данных искусственным интеллектом. Возможности виртуального помощника позволяют повысить качество обработки диагнозов и сократить время получения результата исследований.

Впервые такая технология закупок стала применяться в области столичного здравоохранения в конце 2019 года, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.