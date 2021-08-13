Россияне назвали самые сложные профессии

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Жители России назвали самыми сложными профессии врача, космонавта и шахтера. Об этом свидетельствует совместное исследование сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье».

Россияне отметили три критерии, которые больше всего влияют на сложность профессии. На первом месте, по мнению 53 процентов респондентов, — высокий уровень ответственности. Далее следуют высокий уровень опасности для жизни и здоровья (41 процент) и эмоциональный накал в работе (38 процентов). Также значительную роль в определении сложности работы играют следующие критерии: высокие требования квалификации, необходимость постоянного обучения, тяжелые условия труда, ненормированный график и низкая зарплата.

Таким образом, более половины участников опроса (52 процента) отметили, что наиболее сложной является работа врача.

Руководитель направления обучения врачей телемедицины «СберЗдоровья» Дмитрий Василенко, комментируя результаты исследования, отметил, что профессия врача требует владение широким спектром навыков: умение общаться с пациентом и дедуктивно мыслить, а также принимать решения в условиях недостатка информации.

— Также у врача должны быть хорошие знания в базовых естественных науках, таких как физиология, анатомия, фармакология, биохимия, гистология, эмбриология и умение связывать физиологические процессы с конкретной клинической картиной, — добавил Василенко.

Около трети опрошенных выделили в качестве наиболее сложных профессию космонавта (34 процента), шахтера (32) и сапера (30). Также трудными респонденты назвали профессию пожарного (26), пилота (24) и учителя (23). При этом восемь процентов участников исследования указали в анкете, что каждая профессия сложна по-своему.

В исследовании приняли участие свыше пяти тысяч пользователей сервиса «Работа.ру» старше 18 лет из всех субъектов России, передает «Прайм».