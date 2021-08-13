Проценко назвал возможную продолжительность постковидного синдрома

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Постковидный синдром у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, в среднем длится около двух месяцев. Об этом сообщил главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

— Анализ по возрастным группам показал нам, что у пациентов до 60 лет, как правило, средняя длительность разрешения симптоматики составляет около двух месяцев, у пожилых может увеличиться, — рассказал медик.

По его словам, такие выводы сделаны на основе исследования, которое проводилось совместно с московским Государственным университетом управления. Специалисты наблюдали за 250 пациентами с коронавирусом, начиная от их госпитализации в Коммунарку и в течение более чем месяца после выписки.

Проценко отметил, что след, который оставляет перенесенный COVID-19, носит временный характер.

— Симптомы, которые мы при опросе наблюдали, их три — быстрая утомляемость физическая, забывчивость и раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления, которые до ковида человека не беспокоили, — приводит слова Проценко ТАСС.

Главврач объяснил, что в процессе восстановления важную роль играет дозированная физическая нагрузка, стандартные мероприятия по реабилитации, а также разъяснительная работа относительно того, что явления носят временный характер.

Проценко уточнил, что изменения восприятия вкусов и запахов обычно длятся у пациентов две-три недели, однако бывает, что симптом сохраняется до шести-восьми месяцев. По его словам, потеря обоняния стала встречаться все реже у болеющих коронавирусом на третьей волне и при дельта-штамме.

Кроме того, Денис Проценко прокомментировал популярные мифы на тему коронавирусной инфекции и вакцинации против нее.