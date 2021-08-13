Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Проценко назвал возможную продолжительность постковидного синдрома

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Проценко назвал возможную продолжительность постковидного синдрома
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Постковидный синдром у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, в среднем длится около двух месяцев. Об этом сообщил главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

— Анализ по возрастным группам показал нам, что у пациентов до 60 лет, как правило, средняя длительность разрешения симптоматики составляет около двух месяцев, у пожилых может увеличиться, — рассказал медик.

По его словам, такие выводы сделаны на основе исследования, которое проводилось совместно с московским Государственным университетом управления. Специалисты наблюдали за 250 пациентами с коронавирусом, начиная от их госпитализации в Коммунарку и в течение более чем месяца после выписки.

Проценко отметил, что след, который оставляет перенесенный COVID-19, носит временный характер.

— Симптомы, которые мы при опросе наблюдали, их три — быстрая утомляемость физическая, забывчивость и раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления, которые до ковида человека не беспокоили, — приводит слова Проценко ТАСС.

Главврач объяснил, что в процессе восстановления важную роль играет дозированная физическая нагрузка, стандартные мероприятия по реабилитации, а также разъяснительная работа относительно того, что явления носят временный характер.

Проценко уточнил, что изменения восприятия вкусов и запахов обычно длятся у пациентов две-три недели, однако бывает, что симптом сохраняется до шести-восьми месяцев. По его словам, потеря обоняния стала встречаться все реже у болеющих коронавирусом на третьей волне и при дельта-штамме.

Кроме того, Денис Проценко прокомментировал популярные мифы на тему коронавирусной инфекции и вакцинации против нее.

постковидный синдромДенис ПроценкоКоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Все мнения
О проекте