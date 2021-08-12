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Проценко развеял популярные мифы о коронавирусе и вакцинации

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Проценко развеял популярные мифы о коронавирусе и вакцинации
Фото: Вечерняя Москва

Главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал популярные мифы на тему коронавирусной инфекции и вакцинации против нее. Во время визита в ЦУР Забайкалья он ответил на вопросы, волнующие россиян.

Первый из них касался того, что вакцина оказывает влияние на вкусы и запахи.

— Таких наблюдений мы не имеем. Тут очень важно оговориться, что вирус в процессе трех волн тоже меняется, мутирует, и в последнюю волну это состояние, которое мы, врачи, называем аносмией, исчезновение чувства обоняния и вкуса, стало наблюдаться все меньше и меньше у заболевших, — цитирует Проценко Рен ТВ.

Главврач опроверг утверждение о том, что лучший иммунитет возникает после перенесенной коронавирусной инфекции, чем после прививки. Он назвал подобную позицию рискованной, так как по статистке пятая часть пациентов переносит заболевание тяжелой и крайней тяжелой форме, что может привести к летальному исходу.

Также медик развенчал миф о том, что привитые люди якобы притягивают к себе магниты.

В то же время Проценко подтвердил, что жизнедеятельность коронавируса зависит от температуры воздуха.

— Это реальность. Первые исследования, на которых все базируются, были проведены нашими китайскими коллегами, которые говорят о том, что наиболее комфортная температурная среда размножения коронавируса — это 4-16 градусов, и что при температуре +30 происходит его инактивация, при температуре +70 становится абсолютно безопасным, — пояснил он.

Главврач отметил, что проходить ревакцинацию от COVID-19 действительно нужно раз в полгода.

Кроме того, Денис Проценко сообщил, что в стране наблюдается снижение количества заболевших и госпитализированных из-за коронавирусной инфекции.

За последние 24 часа в России выявили 21 932 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

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