Проценко сообщил о снижении числа заболевших коронавирусом в России

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Снижение количества заболевших и госпитализированных из-за коронавирусной инфекции наблюдается в настоящее время в Российской Федерации. Об этом сообщил главный врач подмосковной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

— Я вижу ровно то же самое, что мы видим вместе с вами из открытых источников Российской Федерации. Мы видим снижение количества новых случаев, видим снижение госпитализированных пациентов в различных регионах — примерно одинаково, — сказал специалист.

Он уточнил, что темпы снижения количества заболевших COVID-19 по стране могут отличаться в зависимости от региона. Так, если в Москве снижение началось раньше, то в других субъектах число заболевших начало сокращаться спустя неделю после столицы.

Проценко также высказал убеждение, что снижение числа заболевших с коронавирусом напрямую зависит от числа пациентов, у которых появился иммунитет к инфекции в результате вакцинации. Он подытожил, что число защищенных после прививки граждан выросло за полтора месяца, передает РИА Новости.

По состоянию на 11 августа в России выявили 21 571 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах, сообщал оперштаб Москвы.

Также в этот день в стране было зафиксировано 799 летальных исходов в связи с COVID-19.

После прохождения лечения от коронавируса в России за сутки с 10 на 11 августа полностью выздоровели 20 067 человек.

В Москве за тот же день специалисты выявили 2076 новых случаев заболевания. Госпитализированы были 765 человек, 58 пациентов скончались. По состоянию на 11 августа на ИВЛ находились 369 москвичей.