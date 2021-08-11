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Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 3222 человека

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 3222 человека
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 3222 пациента за последние 24 часа. Об этом в среду, 11 августа, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице выздоровели 1 398 507 человек.

Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 3222 человекаФото: Оперштаб

За последние сутки в городе выявили 2076 новых случаев заболевания. За день также были госпитализированы 765 человек, 58 пациентов скончались. По состоянию на 11 августа на ИВЛ находятся 369 москвичей.

За последние 24 часа в России выявили 21 571 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Также было зафиксировано 799 летальных исходов в связи с COVID-19. После прохождения лечения от коронавируса в России за сутки полностью поправились 20 067 человек.

11 августа заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Российской Федерации стабилизировалась, однако все еще остается напряженной.

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