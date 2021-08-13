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Новый веломаршрут соединит Мневниковскую пойму, Филевский и Крылатский парки

Полина Долганова

Город
Новый веломаршрут соединит Мневниковскую пойму, Филевский и Крылатский парки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Новый единый пешеходный маршрут для велосипедистов соединит Мневниковскую пойму, Филевский и Крылатский парки на северо-западе столицы. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, для жителей строящегося района в Мневниковской пойме планируется построить два новых пешеходных моста. Целью проекта станет повышение пешеходной доступности. Одна из конструкций будет возводиться по направлению к Крылатскому, за счет чего в городе появится новых единый кластер.

Направление другого моста будет идти в другую сторону. Так, в столице образуется единых маршрут для пешеходов и велосипедистов, которые будут перемещаться из Филевского парка в Крылатское. Объект образует из северо-западной части Москвы единый парковый массив.

Как подчеркнул Загрутдинов, в настоящее время специалисты по поручению мэра города Сергея Собянина разрабатывают концепцию парковой зоны в Мневниковской пойме. Руководитель департамента предположил, что будущий проект по своему масштабу не будет уступать небезызвестному парку «Зарядье».

Проектом предусматривается благоустройство парка с сохранением экологической системы и поддержанием экобаланса.

На севере парка недалеко от моста появятся набережные с причалом, передает агентство городских новостей «Москва».

Голосование, посвященное концепции нового маршрута вдоль реки Яузы, началось ранее в проекте «Активный гражданин». Маршрут будет предназначен для пешеходов, велосипедистов и для тех, кто любит активные виды отдыха. Протяженность маршрута будет составлять свыше десяти километров. Путь соединит Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН и национальный парк «Лосиный Остров». Будущая пешеходная дорожка будет проходить через самые крупные городские зеленые зоны на северо-западе и востоке города. Горожане, которые будут прогуливаться вдоль Яузы, смогут насладиться видами на парки «Лосиный Остров», «Сокольники», «Акведук» и «Сад будущего».

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