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Москвичи выберут внешний вид нового маршрута вдоль Яузы

Полина Долганова

Город
Москвичи выберут внешний вид нового маршрута вдоль Яузы
Фото: Комплекс городского хозяйства

Голосование, посвященное концепции нового маршрута вдоль реки Яузы, началось в проекте «Активный гражданин». Маршрут будет предназначен для пешеходов, велосипедистов и для тех, кто любит активные виды отдыха.

Протяженность маршрута будет составлять свыше 10 километров. Путь соединит Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН и национальный парк «Лосиный Остров». Будущая пешеходная дорожка будет проходить через самые крупные городские зеленые зоны на северо-западе и востоке города. Горожане, которые будут прогуливаться вдоль Яузы, смогут наслаждаться видами на парки «Лосиный Остров», «Сокольники», «Акведук» и «Сад будущего».

Природные зоны вдоль реки в САО Москвы располагаются в настоящее время под путепроводами и дорогами. Именно поэтому концепция нового маршрута предполагает благоустройство дорожек под мостами Московского центрального кольца.

В рамках проекта специалисты расширят пешеходные зоны под Ростокинским автомостом на проспекте Мира. Отмечается, что все эти вопросы включены в голосование. Москвичи смогут высказать свои «за» в отношении понравившихся им идей.

Кроме того, жители столицы смогут выразить свое мнение по вопросу создания экомоста через Яузу. Конструкция поможет проложить прямой и удобный маршрут до национального парка «Лосиный Остров» напрямую из «Сокольников».

Отвечая на все эти вопросы в проекте «Активный гражданин», москвичи смогут не только поддержать предложенные идеи, но и высказаться против и предложить альтернативные варианты.

Последний пункт опроса будет касаться сервисов, которые должны появиться на новом маршруте. В этом вопросе горожане смогут отметить свои варианты или выбрать три из предложенных. Среди перечисленных опций будут кафе, станции проката велосипедов, зоны спокойного отдыха и площадки для занятия спортом, передали на официальном сайте мэра Москвы.

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