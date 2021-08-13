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Зумба и китайская гимнастика: названы лучшие места для занятия спортом на ВДНХ

Полина Долганова

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Зумба и китайская гимнастика: названы лучшие места для занятия спортом на ВДНХ
Фото: Пресс-служба ВДНХ

Москвичей пригласили с пользой провести День физкультурника на ВДНХ. 14 августа на территории музейного комплекса пройдут множественные мастер-классы, тренировки и занятия.

Тренерами на мероприятиях выступят специалисты проекта «Спортивные выходные», тренер сборной России по кроссминтону Анна Осипова и инструкторы Всероссийской федерации цигун.

Тренировки подойдут для людей с любым уровнем подготовки. Для участия необходимо иметь QR-код и предварительно зарегистрироваться.

Так, с 10:00 по 13:00 недалеко от фонтана «Каменный цветок» состоятся занятия Dance Mix. На нем гости научатся исполнять движения из самых популярных танцев.

С 10:00 до 16:00 на веранде Дома культуры ВДНХ пройдет функциональная тренировка и состоятся занятия по зумбе и йоге. Урок поможет москвичам укрепить свои мышцы и развить гибкость тела.

Для тех, кто хочет посвятить время древней китайской гимнастике и укрепить суставы, занятия пройдут у шахматного клуба с 10:00 по 16:00.

На стадионе парка «Останкино» в 14:00 состоится футбольный матч между командами «ВДНХ» и «Мытищи-2».

Помимо участия в спортивных тренировках, гости смогут попробовать себя в качестве профессиональных спортсменов на специальных площадках ВДНХ.

Так, например, у павильона № 27 «Физкультура и спорт» можно будет сыграть в мини-футбол, стритбол и баскетбол.

У павильона № 574, где располагается площадка для катания на роликах, можно будет ощутить себя настоящим роллером и попробовать научиться нескольким несложным трюкам. Всю амуницию необходимо принести из дома.

На официальном сайте мэра Москвы подытожили, что с 11:00 до 13:00 гости парка смогут поучаствовать в турнире по настольному теннису и бадминтону. При необходимости москвичи могут взять ракетки и мячики в аренду.

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