Обороты столичных предприятий торговли составили почти 514 миллиардов рублей за июль

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За счет активного восстановления экономики Москвы после пика распространения коронавирусной инфекции обороты предприятий розничной и мелкооптовой торговли составили 513,6 миллиарда рублей за июль 2021 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, показатели этого года превысили результаты аналогичного периода 2020 года на 25,1 процента, а результаты 2019 года — на 48,1 процента.

Такой прирост в текущем году был достигнут благодаря сектору непродовольственной торговли. Его оборот составил 309 миллиардов рублей.

Обороты продовольственной торговли выросли по сравнению со вторым летним месяцем 2020 года на 14,9 процента, а по сравнению с июлем до пандемии COVID-19 в 2019 году — на 2,5 процента.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов в свою очередь подытожил, что рост активности среди столичных потребителей потребовал от предприятий расширить штат сотрудников, которые работают в секторе розничной торговли. Количество нанятых людей в этой отрасли с апреля 2020 года по июль 2021-го превышает число уволенных работников на 22,8 тысячи человек.

Оборот отраслей, сильнее всего пострадавших в первую волну пандемии коронавируса, превысил докризисные показатели более чем на 20 процентов, об этом ранее рассказал Владимир Ефимов. Общий оборот этих отраслей за июль составил 389,9 миллиарда рублей — это на 21,8 процента больше, чем в июле 2019 года.