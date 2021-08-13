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Выставка к 90-летию Микаэла Таривердиева открылась в Музее музыки

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка к 90-летию Микаэла Таривердиева открылась в Музее музыки
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российский национальный музей музыки представляет выставку «Микаэл Таривердиев: «Я ловил ощущения», посвященную 90-летию композитора.

Посетители увидят в экспозиции фотоработы Таривердиева, сделанные во второй половине семидесятых, когда Микаэл Леонович много путешествовал. Это впечатления от поездок в США, в Мексику, на Кубу, в Японию, во Францию, в Финляндию.

Также представлены его фотокамеры, предметы из домашней фотолаборатории: колбы, катушки, фотоувеличитель и другие личные вещи.

Микаэл Таривердиев был чрезвычайно разносторонней личностью. Его узнавали в лицо как известного актера. Его музыку могли узнать по нескольким интонациям самые далекие от нее люди. И в то же время для большинства он так и остался автором музыки к кинофильмам «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы».

Фотографировал он с детства. Делал это профессионально. Лучшие его портреты — автопортреты. Не было поездки, чтобы он не брал с собой фотоаппарат.

Выставка открыта с 12 августа по 22 сентября, сообщается на сайте музея.

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