За последние сутки в России выявили 22 277 новых случаев коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 22 277 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Отмечается, что 8,3 процента заболевших не имели клинических признаков инфекции.

За последний день в РФ также было зафиксировано 815 летальных исходов.

После прохождения лечения от COVID-19 в стране за сутки полностью поправились 19 368 человек.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице заболели 2529 пациентов.

До этого эксперт ВОЗ выдвинул теорию о первом случае заражения COVID-19 в мире. По его словам, «нулевой» пациент мог заразиться коронавирусом в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае. Сотрудник мог заразиться COVID-19 в полевых условиях при взятии проб. По словам эксперта, именно в этом случае вирус переходит с летучей мыши на человека. При этом ученые до сих пор не обнаружили точную причину распространения пандемии, приводил слова Эмбарека датский телеканал TV 2.