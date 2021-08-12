Эксперт ВОЗ выдвинул теорию о первом случае заражения COVID-19 в мире

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«Нулевой» пациент мог заразиться коронавирусом в лаборатории или при полевых исследованиях в Китае. Об этом заявил датский ученый, руководитель группы экспертов ВОЗ Питер Эмбарек.

— Первая вспышка коронавируса в Китае во второй половине 2019 года могла начаться из-за сотрудника городской лаборатории (в Ухане), который мог заразиться от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории в Ухане, — предположил специалист.

Одной из возможных гипотез является то, что сотрудник заразился COVID-19 в полевых условиях при взятии проб. По словам эксперта, именно в этом случае вирус переходит с летучей мыши на человека.

При этом ученые до сих пор не обнаружили точную причину распространения пандемии, приводит слова Эмбарека датский телеканал TV 2.

2 августа сообщалось, что республиканцы из Палаты представителей США пришли к выводу, что коронавирус был создан в уханьской лаборатории, а мир имеет дело с его «утечкой».

Согласно отчету, в лабораториях университета проводилось изучение мутаций «в небезопасных условиях». Более того, во время исследования коронавирусов в помещениях учреждения проводились ремонтные работы.