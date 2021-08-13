Столичные врачи вылечили за сутки 3043 пациента с коронавирусом

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 3043 пациента за последние сутки. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии число вылечившихся после прохождения лечения от COVID-19 москвичей составило 1 404 879.

За последний день в столице выявили 2529 новых случаев заболевания коронавирусом. Был госпитализирован 691 пациент, 59 человек скончались. Еще 365 горожан по состоянию на 13 августа находятся на ИВЛ.

До этого в Москве отменили требование о переводе на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, пандемия коронавирусной инфекции продолжает уступать в Москве благодаря вакцинации и другим мерам профилактики. Число госпитализированных пациентов уменьшилось более чем в два раза по сравнение с пиком пандемии во второй половине июня.

В настоящее время в ковид-госпиталях занято менее семи тысяч коек. Такой показатель является минимальным с начала апреля 2021 года.

Кроме того, по словам главы города, число москвичей, которые сделали прививку от COVID-19, превысило на текущей неделе 4,5 миллиона человек.