«Мама тяжело переживала»: Родион Газманов раскрыл подробности развода родителей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сын певца Олега Газманова Родион вспомнил, как проходил развод его родителей, на момент которого ему было 12 лет. По его словам, причиной разрыва стало то, что отец встретил другую.

— Я очень хотел, чтобы родители были вместе. Мне казалось, что после разрыва ничего не будет. Мама очень тяжело переживала, я это видел. Во многом ее понимаю: она отдала лучшие годы отцу и вправе была рассчитывать на подобную отдачу с его стороны, — рассказал Газманов-младший в студии телепередачи «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Он признался, что не держит зла на отца и поддерживает с его новой семьей теплые отношения.

— Не всегда был и бываю согласен с поступками отца, но у нас никогда не было препятствий для разговоров. В любом случае, мама и папа — мои родные люди, с которыми наше время вместе, увы, ограничено. И я не хочу жить в обидах и разборках. Для меня важнее любовь, понимание и радость, — признался музыкант.

С новой избранницей Мариной Муравьевой народный артист, который 22 июля отметил 70-летие, живет по сей день. Судя по публикациях пары в социальных сетях, в их отношениях царит любовь и гармония.

Марина Газманова в своем Instagram рассказала, как они отметили юбилей артиста, выложив фотографию страстного супружеского поцелуя.