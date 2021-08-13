«Самодостаточные лидеры»: нумеролог рассказал о рожденных в пятницу, 13-го

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Нумеролог Григорий Кузнецов рассказал, какими качествами характера отличаются люди, которые появились на свет в считающийся мистическим день — пятницу, 13-го.

Он отметил, что из этих людей вырастают наделенные талантом лидеры, у которых не очень развит творческий потенциал.

— Лидеры, самодостаточные. Будут опираться на опыт предыдущих поколений, но тем не менее формировать свою устойчивую позицию. Будут независимы от мнения родителей, внешней среды. Нацелены на лидерские начала, управление. Могут хорошо взаимодействовать с внешним миром. И женщины, и мужчины, независимо от гендера, — убежден эксперт.

По словам Кузнецова, у родившихся в этот день есть большой запас энергии. Их мышление можно назвать цифровым, настроенным на работу в настоящем моменте. Эти люди не стремятся к перфекционизму и не умеют строить стратегии, им следует развиваться в сфере управления в реальном времени.

Нумеролог считает что дети, появившиеся на свет в этот день, склонны к гиперактивности, поэтому их родителям следует запастись терпением. Уже с раннего возраста они будут отстаивать свое мнение во многих вопросах.

— Они не готовы к агрессии, а к агрессии они относят любое действие, направленное против их воли. Например, без разрешения взяли на руки, накричали, заставили делать то, что не хочет, — цитирует специалиста Пятый канал.

Он отметил, что с такими детьми нужно учиться договариваться и вести конструктивный диалог.

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