Дом по программе реновации в Южном Медведкове облицуют декоративным камнем

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Полярная улица, 17к1 Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект многоквартирного жилого здания в районе Южное Медведково. В дом переедут новые жильцы в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Дом будет располагаться по адресу улица Полярная, дом 17, корпус 1.

Он отметил, что общая площадь объекта составит примерно 12 тысяч квадратных метров. Фасады здания будут облицованы искусственным камнем, за счет чего дом приобретет красивый натуральный оттенок с вкраплениями серого цвета из фиброцементных плит.

Все лоджии в новостройке будут остекленными. На доме также появятся специальные корзины для установки кондиционеров.

На первом этаже 11-этажной постройки появятся места для хранения детских колясок и велосипедов. Выше расположатся квартиры жильцов. Под землей специалисты возведут парковку и помещения технического назначения, подытожил Кузнецов.