Названы два простых способа, как отличить натуральный мед от подделки

Фото: Виктор Хабаров, Вечерняя Москва

Сейчас россиянам круглый год предлагают купить жидкий мед. Большая часть этого продукта является фальсифицированной. Чтобы отличить такой мед от настоящего, нужно проделать несложную манипуляцию. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный пчеловод России Анатолий Кочетов.

— Существует множество видов меда. И вкус, и запах у каждого свой. Когда по этим признакам сложно определить натуральность меда, то нужно брать его на пальцы. Если есть крупинки, то это фальсифицированный мед. А если он как нутряной жир, без таких крупинок, значит, натуральный, — пояснил Анатолий Кочетов.

В свою очередь ученый-пчеловод Дмитрий Богуславский рассказал, что сейчас мед легко подделывается из-за большого количества пищевых красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса. Даже дегустаторы с 50-летним стажем ошибаются и ставят максимальные баллы подделкам, отметил эксперт. Он посоветовал россиянам при покупке проверять влажность продукта. Это позволит выбрать качественный мед.

— Если он очень влажный, недозрелый, его рано откачали из сотов, то он будет жидкий и долго не простоит, забродит. Можно слить его с ложки. Если получится пирамидка, значит, с влажностью все нормально. Если ее не будет — покупать такой мед не стоит, — пояснил Богуславский.

По мнению специалиста, приобретать мед лучше в августе–сентябре, когда идет его откачка. Причем покупать такой продукт ученый-пчеловод рекомендует у знакомых пасечников.