Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В предстоящие выходные, 14 и 15 августа, в Москву снова придет теплая погода.

Температура воздуха по ночам будет составлять около плюс 12–14 градусов. В субботу воздух прогреется до плюс 25 градусов. В воскресенье ожидается потепление до 27 градусов.

В ночь на понедельник, 16 августа, в столице будет от 16 до 18 градусов тепла. Местами могут пройти кратковременные дожди. Днем в городе осадков не ожидается. Воздух прогреется до плюс 24–26 градусов.

Во вторник не стоит ожидать существенных изменений. В среду, 18 августа, могут пройти небольшие дожди. Ночью будет от 14 до 19 градусов, а днем температура составит плюс 23–28 градусов, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

В пятницу, 13 августа, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в Москве поднимется не выше 23 градусов, в Московской области возможно от 20 до 25 градусов тепла. Ветер прогнозируется западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Не исключены порывы от 12 до 14 метров в секунду.