Врач назвал причины повышенного аппетита

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Доктор Александр Мясников рассказал об основных причинах переедания и способах контроля веса. Специалист заявляет, что главная причина кроется не в заболеваниях, а в отсутствии силы воли и бесконтрольном поглощении еды.

— Эндокринологические проблемы в составе ожирения имеют всего 1 процент. Причины повышенного аппетита: стресс, ПМС, беременность, болезни, дефицит витаминов, дефицит жиров, избыток углеводов, недостаточное употребление воды. Но главное — мы распущены. Это просто вредная привычка. Мы не больны. Мы пытаемся найти оправдание, — рассказывает специалист в эфире программы «О самом главном».

Он напоминает, что ожирение может привести к диабету, онкологии и гипертонии. Чтобы прийти в форму, не нужно себя морить голодом — необходимо разумное сокращение потребляемых калорий.

— Если мы голодаем, организм подстраивается и начинает откладывать под кожей калории, потому что мы дали ему такую команду. Если вы пропустили завтрак или ограничили резко калории, вы дали организму сигнал на энергосбережение. В этом случае образуется гормон грелин: вы терпите, не едите, происходит гормональный дисбаланс, — объясняет Мясников. — Гормональная система «разбалтывается», и процесс похудения растягивается на годы.

Он дополняет, что важно не только количество калорий, но и то, из каких продуктов вы их получили, каким образом потратили.

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