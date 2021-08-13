Рубль, Десятка или Купюра: Монеточка задумалась над сменой псевдонима

Фото: youtube.com/вДудь

Певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, переросла свой творческий псевдоним в уменьшительно-ласкательной форме и задумалась над его сменой. Об этом она рассказала в интервью журналисту Дмитрию Быкову на его YouTube-канале.

— Мне в последнее время очень не нравится мой псевдоним. Я его переросла, — призналась исполнительница.

На это ведущий предложил ей свои варианты сценического имени, которые были бы более взрослыми и презентабельными. Среди них Рубль и Десятка. Елизавета задумалась и предположила, что она могла бы называться Купюрой.

Девушка призналась, что ее голос не такой высокий, каким его слышат поклонники. Этот смелый прием она использует как защитный механизм, чтобы отвлечь внимание от нехватки профессионализма. В настоящее время она занимается с преподавателем по вокалу и учится брать низкие ноты. Монеточка сообщила, что ей хотелось бы быть «обыкновенной хорошей певицей».

К слову, в настоящее время певица находится в ожидании иска от певца Стаса Костюшкина, который обвинил ее в плагиате. Как сообщил «Вечерней Москве» менеджер экс-участника группы «Чай вдвоем» Сергей Комиссаров, Монеточка «сплагиатила» композицию «Женщина, я не танцую», использовала стилистику и ритм в своей песне «Мама, я не зигую». Певец обратился к юристу и подал иск в Екатеринбургский суд на исполнительницу. Костюшкин требует компенсацию в размере 900 000 рублей за использование его произведения.