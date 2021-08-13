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Медики выяснили, что «Спутник V» не влияет на репродуктивную функцию мужчин

Василий Плиткин

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Вакцинация от коронавируса
Общество
Медики выяснили, что «Спутник V» не влияет на репродуктивную функцию мужчин
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Российские ученые выяснили, что вакцинация препаратом «Спутник V» не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье мужчин, в отличие от перенесенного коронавируса.

Группа исследователей под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава Лейлы Адамян, главного врача ГКБ № 15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина с помощью передовых молекулярно-генетических методов изучила влияние новой коронавирусной инфекции и вакцины «Спутник V» на репродуктивную функцию мужчин.

— Выяснилось, что качество спермы после COVID-19 статистически значимо ухудшается. Главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов. Кроме того, снижается экспрессия всех белок-кодирующих генов митохондриального генома в образцах, полученных после COVID-19, — говорится в исследовании, передает РИА Новости.

Ученые проанализировали репродуктивную функцию 44 мужчин, привитых «Спутником V», и зафиксировали, что препарат не оказывает воздействия на уровень гормонов и показателей спермограммы. Исследование не выявило аномалий, подобных тем, что были обнаружены у перенесших COVID-19.

В пятницу, 13 августа, столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 3043 пациента за последние сутки. Всего за время пандемии число вылечившихся после прохождения лечения от COVID-19 москвичей составило 1 404 879.

За последний день в столице выявили 2529 новых случаев заболевания коронавирусом. Был госпитализирован 691 пациент, 59 человек скончались. Еще 365 горожан по состоянию на 13 августа находятся на ИВЛ.

Вакцина «Спутник V»исследованиеЗдоровье
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