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Родители 19,4 миллиона детей в России получили выплаты к школе

Виктория Сикерина

Общество
Родители 19,4 миллиона детей в России получили выплаты к школе
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Единовременные выплаты к школе получили родители 19,4 миллиона детей по всей России. Размер льготы составил 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пятницу, 13 августа, в Министерстве труда и социальной защиты.

Отмечается, что в первый день, 2 августа, выплаты получили родители свыше 17 миллионов детей. Оформить льготу будет возможно до 1 ноября 2021 года.

— Родители 19,4 млн детей школьного возраста получили единовременные выплаты, — рассказали в ведомстве.

Также в социальных сетях Министерство труда и социальной защиты напомнило, какие категории граждан могут оформить данную единовременную выплату. Получить льготы будет возможно родителям детей в возрасте от шести до 18 лет и гражданам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) или инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет в случае обучения по общеобразовательным программам.

Подать заявление на получение выплаты в размере 10 тысяч рублей можно через портал «Госуслуги» или в отделении Пенсионного фонда.

Отметим, что в пятницу, 13 августа, общественная организация «Совет матерей» соберет гуманитарную помощь к новому учебному году для матерей Донбасса.

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