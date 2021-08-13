Андрей Бочкарев: Участники программы реновации смогут приобрести машино-места со скидкой

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Столичные власти утвердили порядок приобретения машино-мест на придомовых подземных парковках, расположенных под зданиями по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин. Согласно документу, жители домов, заселяемых по реновации, имеют приоритетное право на приобретение места для своего автомобиля. Они могут купить его со скидкой в размере 40 процентов от рыночной стоимости.

Заммэра добавил, что если в течение пяти рабочих дней после подачи заявки на приобретение машиноместа на покупку станет претендовать несколько человек, то покупатель будет определяться с помощью аукциона.

Бочкарев уточнил, что такие процессы, как оценка рыночной стоимости и публикация списка машино-мест, осуществляет Московский фонд реновации жилой застройки.

Неприобретенные места поступят в открытую продажу в рамках онлайн-аукциона без предоставления возможности приобрести площадь по приоритетному праву.

Весной в подземном паркинге жилого дома 10 на улице Академика Королева на открытый электронный аукцион выставили машино-места, сообщали в пресс-службе столичного департамента городского имущества.