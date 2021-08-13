ФАС проверит крупные сети супермаркетов из-за жалоб на рост цен

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку российских торговых сетей из-за большого объема жалоб на рост цен. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 13 августа.

Отмечается, что рейды пройдут в «Пятерочке», «Перекрестке», «Карусели», «Ленте» и «Магните».

— Проверки начаты по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, — заявили в ФАС.

Там же объяснили, что такие проверки способны вычислить антиконкурентный сговор между различными сетями магазинов. Его целью как раз и является рост стоимости товаров.

Если Федеральной антимонопольной службе удастся выявить факт сговора, то на супермаркеты будет наложен штраф до 15 процентов от общегодовой выручки. Оборот каждого из перечисленных магазинов за 2020 год составил свыше четырех триллионов рублей. Значит, штрафом будут обложены более 600 миллиардов рублей, отметили в ТАСС.

В среду, 11 августа, аналитики заявили, что в августе прирост цен составит 6,4 процента в годовом выражении. Вызвано это, по словам экспертов, ростом инфляции.