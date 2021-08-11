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Аналитики сообщили, на сколько вырастут цены в России в августе

Юлия Курганова

Экономика
Аналитики сообщили, на сколько вырастут цены в России в августе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Рост цен в России по итогам августа составит в годовом выражении 6,4 процента. Такие данные следуют из консенсус-прогноза, составленного на основе опроса аналитиков.

По данным Росстата, годовая инфляция на фоне ослабевшего рубля и роста цен на продукты питания и сырьевые товары в мире растет с 2020 года, в июне темпы роста цен поднялись до максимума с 2016 года — 6,5 процента. Но в июле уже наметилось небольшое замедление инфляции — до 6,46 процента.

Банк России в июле повысил прогноз инфляции по итогам 2021 года до 5,7-6,2 процента, по итогам 2022 года — до 4–4,5 процента.

Отмечается, что сезонное снижение стоимости фруктов, овощей и тренд на уменьшение цен на товарно-сырьевых рынках в мире помогут замедлить инфляцию в августе. Но по-прежнему растущие цены на непродовольственные товары и бензин и действующие ограничения на международный туризм не дадут дезинфляционным факторам проявить себя в полной мере.

— Главными факторами пониженной инфляции будут сезонное продолжение падения цен на продовольствие и услуги в сфере гостеприимства. Кроме того, ожидаем, что следом за снижением остроты роста цен в этих сегментах уже в августе начнется нормализация ценовой конъюнктуры в проблемных сегментах непродовольственных товаров — стройматериалах и автомобилях, — высказал свое мнение старший экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков.

Не согласилась с ним главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: она считает, что в непродовольственном сегменте сохранится повышенная инфляция.

— Этому способствуют повышенные инфляционные ожидания и обсуждавшиеся в прошлые месяцы повышение цен на ряд товаров, в частности, на канцтовары, — пояснила специалист.

По-прежнему частично закрытое авиасообщение c европейскими странами, Таиландом и рядом других туристических направлений означает большие расходы внутри страны, что является фактором в пользу роста цен, указал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. А открытие авиасообщения с Турцией и Египтом и стабильный курс рубля должны оказать сдерживающее влияние на инфляцию, передает РИА Новости.

Автовладельцев предупредили о росте цен на бензин до конца года. Решение правительства не вводить ограничения на вывоз бензина из страны не помогут снизить цены на топливо на заправках.

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