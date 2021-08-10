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Автовладельцев предупредили о росте цен на бензин до конца года

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Автовладельцев предупредили о росте цен на бензин до конца года
Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Решение правительства не вводить ограничения на вывоз бензина из страны не помогут снизить цены на топливо на заправках. Автовладельцам стоит ожидать только роста цены на бензин: до конца года они подскочат на восемь процентов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

С января 2021 года стоимость топлива АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 17 и 27 процентов соответственно. Не остановило подъем цен и решение чиновников поднять уровень выплат нефтяным компаниям из государственного бюджета в рамках демпфирующего механизма по стабилизации топливного рынка.

В конце июля правительство предлагало ввести временные ограничения на вывоз бензина из страны нужны для того, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Однако решение не было принято на совещании нефтяников с вице-премьером Александром Новаком. При этом запрет экспорта остается на повестке, он может быть введен в случае ухудшения ситуации на топливном рынке. Новак отметил по итогам совещания, что наблюдается тренд на понижение биржевых цен. Поэтому стоит рассчитывать, что в ближайшее время ситуация нормализуется.

Для автовладельца

По словам Баженова, ожидать снижения цен на бензин в розницу не стоит. Стоимость топлива регулируется в рамках инфляции. Ожидать приходится только подорожания.

— Сейчас вопрос совсем не о снижении рыночных цен — он о стабилизации ситуации на рынке. В настоящий момент у нас розница сдерживается за счет подструктуры топливной. Сегодня у нас оптовая цена на уровне розничных цен нефтяных компаний, — сказал эксперт.

Баженов подчеркнул, что максимум, что можно ожидать автовладельцам, — рост в рознице будет меньше, чем он сегодня должен быть: на данный момент он должен быть выше инфляции.

— Мы сделаем рост в районе восьми процентов по итогам года, — сказал собеседник издания.

Ограничения

Как рассказал Баженов, мера изначально не была похожа на реальную. Скорее — это был сигнал, что пора что-то сделать с высокими оптовыми ценами на топливо.

— На самом деле, мера изначально выглядела сырой и непроработанной. Во-первых, какие товары запрещать? Если запретить только товарный бензин — проще начать экспортировать сырье, а это привело бы к снижению уровня производства и падению биржевой реализации — ведь нормативы привязаны к производству. Если запретить более широкий перечень, то это ставит под угрозу многие НПЗ, которые экспортируют нетоварные нефтепродукты, — подчеркнул эксперт.

По словам Баженова, также возникает вопрос распространения продукта на внутреннем рынке, даже если производство не снизится. Он выразил уверенность, что в данной ситуации помог бы один вариант: перенаправление объема реализации топлива на бирже. Но тогда не стоит запрещать экспорт, нужно просто увеличить нормативы.

— Исторически в среднем через биржу проходило 18 процентов от произведенного объема, максимально — 25 процентов. Все разговоры о повышении на 1 процент — это просто смешно. Действующий норматив по бензинам — 11 процентов. Учитывая, что задача регулятора — сделать так, чтобы крупные игроки вели бы себя на рынке конкурентно, реализация в 25 процентов по нормативу совсем не выглядит драконовской мерой. И именно это пора бы давно уже сделать, — отметил собеседник издания.

Также Баженов подчеркнул, что пора давно «пересмотреть действующие правила игры и создать полноценный рынок». По его словам, не справедливо, что экспортные 10 процентов топлива от объема производства определяют цену 90 процентов бензинов, идущих на внутренний рынок.

— Или отпускайте розницу, отменяйте дискриминационный демпфер и вводите адресное субсидирование потребителя, — заключил эксперт.

«ВМ» рассказывала о рейтинге российских регионов по доступности топлива для населения. Согласно ему, жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы могут приобрести больше всего бензина на среднемесячную зарплату в своем регионе.

Эксперты подсчитали объем бензина марки АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта Российской Федерации на среднюю в регионе заработную плату. Этот показатель определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом налога на доходы физических лиц в период с июня 2020 года по май 2021 года на региональную цену бензина по состоянию на середину июля 2021 года.

В ЯНАО, занявшем первое место, показатель составляет 2053 литра при стоимости бензина 47,99 рубля за литр. Москва оказалась на втором месте рейтинга (2009 литров по 45,5 рубля). В топ-5 также вошли Чукотский автономный округ (1841 литр, 60 рублей), Магаданская область (1679 литров, 55,26 рубля) и Ненецкий автономный округ (1662 литра, 48,34 рубля).

Еще в 11 регионах жители могут приобрести от одной до полутора тысячи литров бензина АИ-92: Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Коми, Красноярский край, Архангельская и Тюменская области.

Аутсайдерами рейтинга оказались Тамбовская область (598 литров), Северная Осетия (593 литра), Карачаево-Черкесия (592 литра), Ингушетия (592 литра), Чечня (592 литра), Кабардино-Балкария (581 литр), Дагестан (563 литра), Ивановская область (562 литра). Невысокие позиции этих субъектов аналитики объяснили сравнительно небольшими средними зарплатами, хотя стоимость бензина близка к средней по стране.

В среднем в России можно купить 1014 литров бензина на среднемесячную зарплату.

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