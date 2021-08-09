ЯНАО и Москва возглавили рейтинг регионов по доступности бензина

Фото: pixabay.com

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы могут приобрести больше всего бензина на среднемесячную зарплату в своем регионе. Об этом свидетельствует рейтинг российских регионов по доступности топлива для населения.

Эксперт подсчитали объем бензина марки АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта Российской Федерации на среднюю в регионе заработную плату. Этот показатель определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом налога на доходы физических лиц в период с июня 2020 года по май 2021 года на региональную цену бензина по состоянию на середину июля 2021 года.

В ЯНАО, занявшем первое место, показатель составляет 2053 литра при стоимости бензина 47,99 рубля за литр. Москва оказалась на втором месте рейтинга (2009 литров по 45,5 рубля). В топ-5 также вошли Чукотский автономный округ (1841 литр, 60 рублей), Магаданская область (1679 литров, 55,26 рубля) и Ненецкий автономный округ (1662 литра, 48,34 рубля).

Еще в 11 регионах жители могут приобрести от одной до полутора тысячи литров бензина АИ-92: Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Коми, Красноярский край, Архангельская и Тюменская области.

Аутсайдерами рейтинга оказались Тамбовская область (598 литров), Северная Осетия (593 литра), Карачаево-Черкесия (592 литра), Ингушетия (592 литра), Чечня (592 литра), Кабардино-Балкария (581 литр), Дагестан (563 литра), Ивановская область (562 литра). Невысокие позиции этих субъектов аналитики объяснили сравнительно небольшими средними зарплатами, хотя стоимость бензина близка к средней по стране.

В среднем в России можно купить 1014 литров бензина на среднемесячную зарплату.

Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах составляет от 42,74 рубля за литр АИ-92 в Челябинской области до 60 рублей на Чукотке. Самая высокая цена на топливо по-прежнему фиксируется в дальневосточных регионах, что объясняется высокими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями, сообщает РИА Новости.

С января 2021 года стоимость топлива АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 17 и 27 процентов соответственно. Не остановило подъема цен и решение чиновников поднять уровень выплат нефтяным компаниям из государственного бюджета в рамках демпфирующего механизма по стабилизации топливного рынка.

18 июля президент Независимого топливного союза Павел Баженов сообщил, что в стране были созданы условия для увеличения оптовых цен на бензин.

Вице-премьер Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс, рассказал, что для стабилизации ситуации с бензином правительство планирует ввести временные ограничения на вывоз топлива из России. Минэнерго может представить соответствующее предложение по ограничению экспорта в ближайшее время.