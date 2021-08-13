Психолог объяснила, почему мужчины исчезают после первого свидания

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Блогер и психолог Вероника Степанова рассказала о причинах, по которым мужчины перестают выходить на связь после первого свидания.

Может возникнуть ситуация, когда женщине кажется, что свидание прошло идеально, при этом у мужчины другой взгляд на ситуацию.

— Иногда спрашиваешь мужчину, что не так, а он говорит: «Не возникло химии». Второй ответ: «Не мое». А третий: «Мне с ней нечего было обсуждать». Бывает, что мужчине приходилось весь вечер веселить девушку, постоянно инициировать беседу, потому что она была очень пассивна. В результате девушка удовлетворена встречей, а мужчина — нет. Или она, наоборот, была слишком активной: много говорила, была излишне откровенна, — говорит эксперт в новом ролике на своем YouTube-канале.

Еще одна из причин — неприятный парфюм или запах тела, который мог не понравиться. Лучше вообще ничем не душиться или брать классические, чуть более строгие запахи.

Также важен первый поцелуй. Если это было на свидании, то мужчина уже смог сделать вывод о том, подходите вы друг другу или нет. Эта ситуация очень показательна.

Для того чтобы свидание прошло хорошо, его атмосфера должна быть легкой. Психолог советует идти во время прогулки с мужчиной в ногу, не перегружать его своими разговорами, быть расслабленной, думать о своем комфорте и не нарушать свои и чужие личные границы. Чтобы добавить образу игривости иженственности, психолог рекомендует вдохновиться фильмами с Мерилин Монро или интервью с Ириной Шейк.

Ранее психолог дала большое интервью Ксении Собчак, в котором определила психотип ведущей.