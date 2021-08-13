Журналистке BBC Саре Рейнсфорд отказались продлить рабочую российскую визу

Фото: МИД РФ

Журналистке BBC Саре Рейнсфорд не продлили рабочую визу в России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Рейнсфорд должна будет покинуть страну до 31 августа. Автор статьи отмечает, что подобное решение властей является ответной реакцией на дискриминацию российских журналистов в Великобритании.

Ни московский офис BBC, ни сама Рейнсфорд эту ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее журналистка работала репортером телеканала в Турции, Испании и на Кубе.

В мартовском докладе о нарушениях прав граждан России в иностранных странах МИД РФ писал, что в отношении работы российских СМИ в Британии Лондон «сохраняет ставший уже традиционным пропагандистский курс, направленный на противодействие «российской дезинформации», дискредитацию действий руководства России и политических инициатив нашей страны».

В частности, в докладе указывается, что можно отчетливо проследить тенденцию публичного порицания и информационных нападок на британских политиков и общественных деятелей, которые сотрудничают с представителями российских СМИ.