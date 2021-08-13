Ученый высказал мнение о версии взрыва газового баллона в автобусе в Воронеже

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Взрыв газового баллона у пассажирки автобуса в Воронеже является одной из наиболее вероятных версий трагедии. Однако рассматривать только эту причину нельзя. Такое мнение высказал доктор военных наук Константин Сивков в пятницу, 13 августа.

Специалист также добавил, что в настоящий момент установить точные причины взрыва сложно, так как для этого необходимо провести длительные экспертизы взрывчатых веществ и осколков. Именно они позволят определить характер произошедшего в воронежском автобусе.

При этом Сивков заявил, что вероятность взрыва газового баллона у одной из пассажирок наиболее велика.

— Если бы взрывное устройство стояло на полу автобуса и предназначалось для убийства людей, оно бы содержало и поражающие элементы, что однозначно привело бы к большему числу жертв. А вот если предположить, что взрыв произошел под полом, то тогда все становится логичным — люди пострадали от ударной волны, а не от осколков, — предположил доктор военных наук.

Однако, по мнению Сивкова, версия с газовым баллоном имеет и некоторые несостыковки. Из-за толстых стенок баллона после взрыва образовались бы крупные осколки, которые могли попасть в людей. По этой причине специалист также рассматривает версию террористического акта с помощью самодельного взрывного устройства.

— Так что стоит рассмотреть и другую версию — террористический акт с помощью самостоятельно изготовленного простейшего взрывного устройства, эффект от него мог быть ровно таким же, как в данном случае. Нельзя полностью исключать вероятность того, что имел место теракт, направленный на создание обстановки нервозности в Южном федеральном округе (ЮФО) в преддверии выборов, — добавил доктор военных наук.

Также Сивков отметил, что вероятность взрыва газового баллона составляет 70 процентов, а теракта — 30 процентов, сообщило издание «Лента».

Напомним, что вечером 12 августа в центре Воронежа около торгового центра «Галерея Чижова» прогремел взрыв в автобусе. В результате произошедшего погибли два человека.