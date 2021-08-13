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Число погибших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до двух человек

Илья Ашуров

Происшествия
Число погибших при взрыве в автобусе в Воронеже увеличилось до двух человек
Фото: mos.ru / Максим Денисов

В воронежской больнице скончалась еще одна пострадавшая при взрыве в автобусе в Воронеже. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

— Печальная весть. В БСМП № 1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

До этого губернатор пообещал материальную компенсацию пострадавшим в трагедии. По его словам, пострадавшим и их родственникам также предоставят бесплатных психологов.

Кроме того, Гусев завил о принятии «исчерпывающего комплекса мер» безопасности на пассажирском транспорте. Среди прочего в Воронеже проведут проверку всего подвижного состав как на междугородних, так и на межмуниципальных маршрутах. Массовые проверки пассажирского транспорта начнутся с утра 13 августа на конечных остановках, а с работниками автобаз проведут инструктажи.

Взрыв в автобусе произошел вечером 12 августа в центре Воронежа около торгового центра «Галерея Чижова». В момент происшествия в автобусе находилось 35 пассажиров. Травмы получили 19 человек, из них одна женщина скончалась.

В качестве одной из версий причины случившегося рассматривается взрыв газового баллона, рассказал вице-губернатор Воронежской области, подчеркнув, что делать выводы рано.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил его на контроль в центральном аппарате. По поручению Бастрыкина в Воронеж направлены опытные криминалисты и следователи.

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