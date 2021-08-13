Власти окажут матпомощь пострадавшим при взрыве автобуса в центре Воронежа

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Власти Воронежской области выплатят материальную компенсацию пострадавшим при взрыве автобуса. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

— Распорядился выработать механизм оказания не только полноценной медицинской помощи пострадавшим, но и меры материальной компенсации. Ее суммы будут определены позднее, — написал глава области в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавшим и их родственникам также предоставят бесплатных психологов. Обсудить вопросы, касающиеся обстоятельств трагедии, губернатор намерен на запланированных на 13 августа совещаниях.

Кроме того, Гусев завил о принятии «исчерпывающего комплекса мер» безопасности на пассажирском транспорте. Среди прочего в Воронеже проведут проверку всего подвижного состав как на междугородних, так и на межмуниципальных маршрутах. Массовые проверки пассажирского транспорта начнутся с утра 13 августа на конечных остановках, а с работниками автобаз проведут инструктажи.

Взрыв в автобусе произошел вечером 12 августа в центре Воронежа около торгового центра «Галерея Чижова». В момент происшествия в автобусе находилось 35 пассажиров. Травмы получили 18 человек, из них одна женщина скончалась.

В качестве одной из версий причины случившегося рассматривается взрыв газового баллона, рассказал вице-губернатор Воронежской области, подчеркнув, что делать выводы рано.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил его на контроль на контроль в центральном аппарате. По поручению Бастрыкина в Воронеж направлены опытные криминалисты и следователи.