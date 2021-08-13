Максимум летальных исходов от коронавируса в России вновь обновился

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Максимальная отметка по количеству смертей от COVID-19 в России была достигнута за минувшие сутки. Об этом сообщил оперштаб в пятницу, 13 августа.

Всего за сутки выявили 22 277 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 8,3 процента не имели клинических симптомов болезни. Умерло 815 человек. Рекорд по количеству смертей был установлен в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае — 59, 42 и 33 случая соответственно.

На сегодняшний день число летальных исходов от коронавируса за весь период пандемии достигло 168 864.

При этом выписаны свыше 5,8 миллиона человек, из которых более 19 тысяч вылечились за последние сутки.

Также оперштаб отметил, что за минувшие сутки в Москве выявили 2529 новых эпизодов заражения коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге — 1810, а в Московской области —1223.

Общее число зарегистрированных заболевших COVID-19 с марта 2020 года по настоящий момент составляет 6 557 068 человек, сообщил Интерфакс.

Отметим, что российские ученые выяснили, что вакцинация «Спутником V» не сказывается негативно на репродуктивном здоровье мужчин.