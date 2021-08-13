Врач объяснил, почему опасно пить антибиотики при коронавирусе

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Прием антибиотиков для лечения коронавирусной инфекции может нанести организму человека серьезный вред. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доктор медицинских наук, профессор, главный кардиолог сети клиник «РЖД-Медицина», руководитель временного COVID-стационара «РЖД-Медицина» Заур Шугушев.

По его словам, неконтролируемое потребление антибиотиков без назначения врача «выводит резистентную ко всему флору из организма», ведет к устойчивости бактерий к противомикробным препаратам.

— Вирусная пневмония не лечится антибиотиками. Антибиотики используются только для клеточных форм. На вирусы, неклеточные формы, они не действуют. Для этого существуют противовирусные препараты. Употребление антибиотиков при вирусном заболевании, вирусной пневмонии, может усугубить течение болезни и привести к бактериальным болезням, так как уничтожаются полезные бактерии, — объяснил врач.

За последние сутки в Москве выявили 2529 новых случаев заболевания коронавирусом, столичные врачи вылечили 3043 пациента. Был госпитализирован 691 пациент, 59 человек скончались. Еще 365 горожан, по состоянию на 13 августа, находятся на ИВЛ.