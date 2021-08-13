«Пора звонить санитарам»: в Сети раскритиковали представшего в образе Посейдона Джигана

Фото: instagram/iamgeegun

Рэпер Джиган в очередной раз подбросил подписчикам повод для критики. На этот раз фолловеров возмутила фотография музыканта, на которой он предстал в образе древнегреческого морского бога Посейдона.

На снимке, сделанном на фоне пещеры Джиган восседает на троне в красной тоге, надетой на голое тела, а в руках у него трезубец.

— Повелитель петушар, — подписал фото исполнитель.

Подписчики рэпера неоднозначно приняли его новую публикацию. Кто-то похвалил его за креативность, однако нашлись и те, у кого странное поведение музыканты вызвали сомнения в его психологическом здоровье.

«Повелитель пива»; «Посейдон уже не тот»; «Кажется, он снова сходит с ума. Пора звонить санитарам», — написали фолловеры в комментариях.

К слову, рэперу не привыкать шокировать публику. Так, весной он запросил 50 миллионов за бой с бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко.