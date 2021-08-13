Городской блошиный рынок пройдет в Музее Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя москва

Музей Москвы 14 и 15 августа приглашает жителей и гостей города в мир истории и старинных вещей — Городской блошиный рынок.

Во дворе музея около сотни специализированных магазинов и коллекционеров готовы будут поделиться с посетителями рассказами о своих сокровищах.

На площадке будет работать «Тир советского детства». Здесь каждый сможет проверить себя на меткость с помощью подлинных игрушек 1960–1980-х годов: пистолетиков, мячиков и лука с присосками. Руководить действом будет опытный наставник из проекта Vintagefun.ru.

Посетителей будет ждать встреча с городскими художниками и ремесленниками. На творческих мастер-классах они научат делать гостей оригинальные поделки, также можно будет понаблюдать за пленэром и пообщаться с авторами. Среди участников арт-пленэра — график Наташа Топорова, художники Юлия Бардт, Ольга Судовцова, резчик-реставратор Владимир Мечин, керамисты Заватские.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте музея.