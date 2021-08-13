Мужчина украл из рюкзака школьницы банковскую карту, пока она гуляла в зоомагазине

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Школьница лишилась банковской карты, с которой позже совершили несколько покупок. Об этом «ВМ» в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел 11 августа. Ученица четвертого класса пошла на прогулку и взяла с собой рюкзак, в котором находилась банковская карта матери. Сначала девочка зашла в зоомагазин, а потом гуляла по Марксистской улице и в Свободном проезде.

Вернувшись домой, девочка узнала от мамы, что кто-то снимает с карты деньги. На балансе карточки было около 2,8 тысячи рублей.

Силовикам удалось установить, что злоумышленник зашел в продуктовый магазин и начал тратить деньги: совершил три небольшие покупки на суммы, не превышающие тысячи рублей.

Совершить четвертую покупку злоумышленник не смог, так как на карте не осталось средств.

Хозяйке карты в момент транзакций приходили уведомления на телефон. Женщина обратилась сначала в банк, а потом в полицию.

На следующий день правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался мужчина 1987 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

В июле «ВМ» сообщала еще об одной краже. Житель столицы распивал алкоголь на лавочке и задремал. Проснувшись, он обнаружил пропажу портфеля, в котором были документы и кошелек с банковскими картами и деньгами. По словам потерпевшего, общий материальный ущерб превысил 40 тысяч рублей. Позже подозреваемого задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.