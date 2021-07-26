Москвич уснул на лавочке в центре столицы и лишился крупной суммы денег

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Плющиха Карта всех событий

Мужчина задремал на лавочке в центре столицы, а когда проснулся узнал, что его обокрали на крупную сумму денег. Об этом в понедельник, 26 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 19 июля в районе Хамовники во дворе одного из домов на улице Плющихе. Житель столицы выпивал алкоголь на лавочке. В какой-то момент мужчина уснул. Проснувшись, он обнаружил пропажу портфеля, в котором были документы и кошелек с банковскими картами и деньгами. По словам потерпевшего, общий материальный ущерб превысил 40 тысяч рублей.

Спустя некоторое время полиция нашла похитителя. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Об удивительном случае краже в центре Москвы сообщалось 25 июля. Неизвестные украли эксклюзивные парикмахерские ножницы стоимостью 42 тысячи рублей.