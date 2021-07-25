Ножницы за 42 тысячи рублей украли в центре Москвы

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, 1-й Новокузнецкий переулок Карта всех событий

Московские правоохранительные органы проводят проверку по заявлению о краже парикмахерских ножниц стоимостью 42 тысячи рублей. Об этом рассказали в столичном главке Министерства внутренних дел РФ.

В отдел внутренних дел «Замоскворечье» с письменным заявлением обратилась 44-летняя жительница Красногорска. Она рассказала, что неизвестные украли ее эксклюзивные парикмахерские ножницы. Преступление было совершено в 1-м Новокузнецком переулке.

Ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает агентство городских новостей «Москва».