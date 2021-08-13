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Два человека пострадали в ДТП с каршерингом на западе Москвы

Михаил Алимов

Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с каршерингом на западе Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, улица Мичуринский Проспект, Олимпийская Деревня, 7 Карта всех событий

Автомобиль каршеринга столкнулся с двумя машинами на западе Москвы. Пострадали два человека. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает пресс-служба ГИБДД столицы.

Инцидент произошел около 15 часов дня в пятницу, 13 августа. На Мичуринском проспекте возле дома номер 7, машина каршеринга выехала на встречную полосу и врезалась в несколько авто: «Ауди» и «Хендэ».

По предварительным данным, пострадали водитель арендованного автомобиля и женщина, находящаяся за рулем «Ауди». Их доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Недавно сообщалось о массовой аварии на Кутузовском проспекте. Ее причиной стал выезд автомобиля каршеринга на встречную полосу. В ночь на 17 июля в районе дома № 76 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием пяти автомобилей, один из которых относится к сервису каршеринга. В результате инцидента погиб водитель этого авто.

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