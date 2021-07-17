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Автомобиль каршеринга стал причиной массового ДТП на Кутузовском проспекте

Илья Ашуров

Происшествия
Автомобиль каршеринга стал причиной массового ДТП на Кутузовском проспекте
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 76 Карта всех событий

Причиной массового ДТП на Кутузовском проспекте стал выезд автомобиля каршеринга на встречную полосу. Об этом в субботу, 17 июля, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Причина: водитель каршеринга не справился с управлением и выехал на встречку, — говорится в сообщении.

В ночь на 17 июля в районе дома № 76 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием пяти автомобилей, один из которых относится к сервису каршеринга. В результате инцидента погиб водитель этого авто.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

В Госавтоинспекции сообщали, что предполагаемый виновник аварии выехал на встречную сторону движения. Не исключается, что водитель мог уснуть за рулем.

В результате ДТП движение транспорта было затруднено в обе стороны: в направлении области перекрывали четыре полосы, в центр — одну. Позже движение на Кутузовском проспекте восстановили.

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