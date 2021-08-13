Приезжий украл со стройки в Москве 400 килограммов металла

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Со стройплощадки в столице пропали 400 килограммов разного металла. Правоохранители задержали подозреваемого. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Участковые полицейские задержали 38-летнего приезжего. Его подозревают в краже 400 килограммов металла с территории стройки. Общая стоимость похищенного составляет около восьми тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчину отпустили под обязательство о явке.

В июне «ВМ» сообщала о еще одной краже со столичной стройки на Краснопресненской набережной. Тогда украли прибор для сканирования бетона — его стоимость составляет около полумиллиона рублей. По словам представителя компании, злоумышленник взломал бытовку. После этого он незаметно вынес трехкилограммовый прибор и скрылся. Правоохранители возбудили дело по аналогичной статье.