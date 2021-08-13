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Пляжи в Серебряном Бору стали снова доступны для купания

Виктория Сикерина

Город
Пляжи в Серебряном Бору стали снова доступны для купания
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Две пляжные зоны снова открылись для купания в парке «Серебряный Бор». Ранее они были закрыты из-за несоответствия воды санитарным требованиям. Об этом рассказали на официальном сайте Роспотребнадзора Москвы.

В ведомстве отметили, что последние исследования воды показали хорошие результаты, которые полностью соответствуют общепринятым правилам. По этой причине купание в водоеме снова разрешено.

Всего за летний период в Москве в рамках реализации контроля за показателями воды было взято почти 900 проб. Экспертизы проводятся в аккредитованной лаборатории Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве».

— Выполнено 5146 исследований на вирусологические, санитарно-химические, бактериологические, паразитологические показатели. При вирусологическом исследовании 182 проб воды РНК-коронавирусной инфекции COVID-19 не обнаружена ни в одном водоеме, — добавили в столичном Роспотребнадзоре.

Ранее в ведомстве заявили, что питьевая вода в Москве полностью соответствует стандартам качества.

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