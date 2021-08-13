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Психолог объяснила, как переживать негатив от родителей

Анна Михалюк

Общество
Психолог объяснила, как переживать негатив от родителей
Фото: freeimages.com

Врач-психотерапевт Виктория Александрова рассказала о том, как справляться с негативными высказываниями со стороны близких родственников. Интервью со специалистом вышло на YouTube-канале «Быть Гоций».

Главное в общении с токсичными людьми, по словам врача, направлять внимание на свои чувства. Если общение вас наполняет или вы испытываете нейтральные чувства, то можно продолжать такие взаимодействия, а если вы опустошены и подавлены, то, несмотря на степень родства, такие отношения нужно прекращать.

— Если маленький ребенок живет с токсичными родителями — это огромная боль, потому что он не может дистанцироваться от них. Если это уже взрослые люди, то в таких отношениях, скажу без зазрения совести, с родителями нужно набирать максимально экологичную дистанцию. Вы можете помогать материально, но нужно уходить из отношений, которые вас разрушают. Причем без чувства вины, даже если это ваши родители, — говорит Виктория Александрова.

Психотерапевт, опираясь на свою практику, отмечает, что в некоторых случаях необходимо резко обрывать связь и общаться с родителями только короткими сообщениями. Иногда родители приходят на прием к врачу и начинают жаловаться на детей, которые не навещают их.

— Мы начинаем все разбирать, и часто оказывается, что в итоге родителям больше нужны материальные средства, чем общение, — отметила эксперт.

Ранее психолог рассказала, почему мужчины иногда пропадают после первого свидания.

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