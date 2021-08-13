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«Адвокат сам придумал сумму»: Юрий Лоза рассказал о суде с Первым каналом

Рафаэль Залян

Происшествия
«Адвокат сам придумал сумму»: Юрий Лоза рассказал о суде с Первым каналом
Фото: Youtube

Московский городской суд 3 сентября проведет слушание по иску певца Юрия Лозы на пять миллионов рублей из-за трансляции его шлягера «Плот» в проекте «Голос» на Первом канале. «Вечерняя Москва» обратилась к артисту, чтобы узнать, как он готовится к судебному процессу.

В разговоре с корреспондентом «ВМ» артист признался, что всеми вопросами по суду занимается его адвокат, а сам он не знает даже даты, когда состоится суд.

— Зачем вы меня спрашиваете? Я не занимаюсь этим вопросом, я не составлял этого иска, весь процесс ведет мой адвокат. Он (адвокат — прим. «ВМ») просто взял мою ситуацию, сам придумал сумму компенсации, собрал документы необходимые и направил в суд, — рассказывает Юрий Лоза.

По словам артиста, он предоставил адвокату доверенность, а остальные детали будущего судебного процесса ему неизвестны.

— И вообще о том, что 3 сентября состоится суд, я узнал от вас, — сказал певец.

Собеседник «ВМ» отметил, что не будет присутствовать на процессе, а его интересы будет представлять юрист Роман Лукьянов.

15 мая Лоза подал в Мосгорсуд иск к Первому каналу с требованием запретить трансляцию одной из своих песен на шоу «Голос». По данным СМИ, речь идет о композиции «Плот».

Также пресса утверждает, что певец требует взыскать с телеканала компенсацию: четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав и один миллион за моральный вред.

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