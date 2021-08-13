Названы способы быстро засыпать и высыпаться

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Человеку, страдающему проблемами при засыпании, не стоит пользоваться гаджетами за час до отдыха и узнавать новую информацию. Способствовать вхождению в сон могут и расслабляющие ритуалы, а также наработка навыков расслабления. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал участник рабочей группы NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Конышев.

По его словам, хорошо высыпаться даже важнее, чем правильно питаться. Понятие о норме количества часов разнится в зависимости от возраста, нагрузки и индивидуальных особенностей. Но, согласно усредненным показателям, спать нужно 8 часов в сутки. При этом важна не только продолжительность, но и глубина, качество сна.

— Сильно помогает правильная подготовка ко сну: примерно за час следует убрать гаджеты, не загружать мозг новой информацией. Деятельность нужна только расслабляющего характера, можно завести собственные ритуалы, — рассказал Конышев.

Также он отметил, что способствуют засыпанию различные вспомогательные средства. Существует альфа-состояние — это ресурсное состояние мозга, позволяющее ему восстанавливаться и быть эффективнее. Например, использование данных электроактивности клеток мозга (ЭЭГ) в нейротренингах тоже положительно влияет на процесс обучения вхождению в альфа-состояние и его удержания за счет наработки навыков.

— Пользователи отмечают заметное улучшение сна уже на 4–6-й день нейротренингов. При этом им удается раньше уснуть — в районе 23:00, а просыпаются они выспавшимися и отдохнувшими уже в 06:30, — заключил эксперт.