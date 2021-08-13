Депздрав Москвы опубликовал данные о смертности от COVID-19 за июль

Фото: АГН Москва

Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти в Москве зафиксирован в июле в 6583 случаях. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения в пятницу, 13 августа.

— Как следствие COVID-19 в июле в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 6583 случаях. Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность в июле, — говорится в сообщении.

Всего в июле в столице зафиксировали 17 237 смертей, превышение смертности по отношению к июлю 2020 года составило 6464 случая. Это связано с резким ростом заболеваемости из-за распространения нового штамма, а также аномальной жары, уточнили в департаменте.

Высокая температура в городе отрицательно влияла на тяжесть течения COVID-19 и его последствия, а также обострила заболевания сердечно-сосудистой системы, объяснили в депздраве.

— Врачи-кардиологи отмечают, что потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови вследствие жары могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падению давления и инсульту, — рассказали в ведомстве.

Показатели смертности отстают на несколько недель от пиков заболеваемости COVID-19. Всего этот показатель за июль практически достиг уровня конца 2020 года, добавили в департаменте.

От коронавируса в качестве основной причины смерти в июле скончались 6145 человек, а 438 пациентов умерли по другим причинам, но с сопутствующим COVID-19.

По состоянию на 1 августа летальность от коронавируса в Москве составляет 2,93 процента при учете только тех случаев, где он являлся основной причиной. Если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания, то она находится на отметке 3,95 процента, отмечается на сайте департамента.