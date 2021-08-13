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Сергей Собянин назначил Санджи Хоняева первым замглавы Госжилинспекции Москвы

Иван Юминов

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Сергей Собянин назначил Санджи Хоняева первым замглавы Госжилинспекции Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Санджи Хоняева на должность первого заместителя начальника Государственной жилищной инспекции города.

— Назначить Хоняева Санджи Николаевича на должность первого заместителя начальника Государственной жилищной инспекции Москвы, — говорится в документе.

Служебный контракт с Хоняевым заключается на пять лет, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

5 августа Собянин назначил заместителя главы своей пресс-службы Бориса Булая на пост заместителя главы аппарата мэра, начальника управления мэра Москвы.

Кроме того, мэр назначил на должность первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, управляющего делами мэра и правительства города Александра Зеля.

Также глава города освободил Александра Чернышова от должности первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, управляющего делами мэра и правительства Москвы по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.

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